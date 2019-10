L’Alta Pressione ha ripreso in mano il controllo delle operazioni, determinando condizioni di bel tempo. In realtà nella giornata di ieri avevamo ancora dei rimasugli del transito di una perturbazione atlantica sul Nord Italia, difatti sulla nostra regione soffiava un po’ di vento dai quadranti occidentali. Ciò non ha impedito alle temperature di riportarsi su valori superiori alle medie stagionali, soprattutto sui settori orientali della Sardegna laddove l’orografia ha giocato un ruolo essenziale.

Sabato e domenica avremo un ulteriore rinforzo dell’Alta Pressione, peraltro si tratterà del promontorio anticiclonico del nord Africa e significa che oltre alla stabilità atmosferica avremo un ulteriore lieve rialzo delle temperature. Le massime, nelle aree più calde dell’Isola (quindi soprattutto nelle grandi piane) potrebbero sfiorare quota 30°C. Di sera, invece, il calo si farà sentire perché ovviamente le ore di sole sono sempre meno e l’escursione termica giornaliera si fa via via più incisiva.

Segnaliamo, sul fronte venti, un po’ di scirocco lungo le coste meridionali e orientali della Sardegna. Ma stiamo parlando di venti al più moderati.

Per vedere qualche pioggia dovremo attendere probabilmente la prossima settimana, allorquando una perturbazione atlantica potrebbe entrare sul Mediterraneo ma con effetti ancora tutti da valutare.

In collaborazione con Meteo Sardegna