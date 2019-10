L’associazione Asd Il Chirone Community di Flumini di Quartu ha promosso per giovedì 17 ottobre un seminario sull’educazione venatoria e nozioni di primo soccorso in caso di incidente di caccia sul cane.

L’evento nato dalla necessità di discutere su come prevenire incidenti di caccia sia per gli animali che per gli esseri umani.

“In Sardegna ancora l’ineducazione legata a questo sport provoca morti, sia di cani che di animali selvatici, che potrebbero essere evitate, la nostra associazione vuole affrontare l’argomento in maniera super partes, prendendo atto che comunque la caccia esiste e che attraverso l’educazione si potrebbero evitare inutili terribili conseguenze”.

Il seminario è in programma giovedì 17 ottobre dalle 18.30.