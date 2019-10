Lenny Kravitz torna in Italia la prossima estate con il suo “Here to Love” Tour. Tre le date in programma: 7 luglio in Piazza Sordello per il Mantova Live Estate 2020, il 9 luglio alla Palazzina di Caccia Stupinigi per il Sonic Park a Nichelino (Torino) e il 10 luglio all’Arena Santa Giuliana per Umbria Jazz’20 a Perugia.

Noto per i suoi concerti super energici, Kravitz enfatizza ancora una volta l’unione di rock-and-roll, funk, blues e soul nel suo 11/o album, Raise Vibration. Trae ispirazione dai giovani, ma fa risplendere i suoi tre decenni di carriera.