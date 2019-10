I dipendenti dell’Aias aderenti alle sigle sindacali FP CGIL, FP CISL, UIL FPL hanno proclamato per lunedì’ 14 ottobre una giornata di mobilitazione con assemblea davanti alla sede del Consiglio regionale in contemporanea con la discussione della risoluzione della Commissione d’Inchiesta.

L’assemblea sindacale straordinaria è stata convocata per le ore 16 in coincidenza con l’inizio dei lavori dell’aula e si terrà negli spazi antistanti l’ingresso al Consiglio regionale in via Roma a Cagliari.

“La situazione è disperata, i lavoratori non vedono un a mensilità intera da più di 4 mesi e le mensilità arretrate sono 12, oltre a Tfr, bonus Renzi, tredicesime e premi di produzione”, affermano i lavoratori.