Nell’ambito dell’azione a tutela delle entrate a contrasto dell’evasione fiscale, le fiamme gialle della Tenenza di Sarroch hanno concluso un controllo fiscale nei confronti di un professionista di Pula operante nel settore edile che, per l’anno d’imposta 2017, non ha presentato la dichiarazione dei redditi e quindi è risultato essere “evasore totale”.

L’input per l’attività ispettiva trae origine dall’analisi delle informazioni acquisite nel corso dei controlli sul territorio e dal successivo approfondimento effettuato mediante la consultazione delle banche dati in uso al corpo.

Il confronto delle risultanze emerse ha richiamato l’attenzione degli investigatori sul professionista, in quanto lo stesso non ha presentato le dichiarazioni obbligatorie ai fini delle imposte dirette e dell’IVA per l’anno d’imposta 2017 nonostante abbia percepito compensi per le prestazioni rese a clienti, da questi ultimi regolarmente dichiarate e documentate tramite fattura.

Il successivo riscontro dei pagamenti effettuati dai citati clienti a fronte delle prestazioni rese dal soggetto controllato ha confermato l’effettività delle stesse.

Il controllo si è concluso, oltre che con la rilevazione dell’omissione degli adempimenti dichiarativi, con l’occultamento di compensi percepiti pari a complessivi euro 12.757 ed una evasione I.V.A. per 389 euro.

L’intervento si inserisce nel più ampio ed articolato dispositivo della Guardia di Finanza finalizzato al contrasto dell’evasione fiscale, fenomeno che produce effetti negativi per l’economia, danneggia le risorse economiche dello Stato ed accresce il carico fiscale per i cittadini onesti.