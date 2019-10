Un masso del peso di diverse tonnellate è precipitato questa mattina intorno alle 12.30 sulla provinciale 42, che da Nuoro porta al monte Ortobene.

La caduta non ha provocato feriti, nonostante il traffico a quell’ora particolarmente intenso: soltanto qualche istante prima, era transitata un’auto guidata da una donna. Il grande blocco roccioso si è schiantato sulla strada all’altezza della curva della Croce, vicino a un ponticello.

Sul posto sono arrivati i vigili urbani che hanno gestito il traffico, consentendo il senso unico alternato, e a seguire i tecnici e gli operai della Provincia per le operazioni di rimozione del masso dalla carreggiata. Si dovrà ora intervenire anche sul costone pericolante per la messa in sicurezza.