Incidente stradale questo pomeriggio nel centro città.

Un autobus condotto da un 64enne residente fuori città transitava nel viale lungo mare NY 11 settembre 2001 quando, arrivato all’altezza della piazza Darsena, per cause in fase di accertamento, ha investito un pedone 55enne di cittadinanza tedesca che transitava sulle strisce pedonali diretto verso la stessa piazza.

L’uomo è rovinato a terra restando ferito. Sul posto è intervenuta tempestivamente un’ambulanza del 118 che ha provveduto al suo trasporto presso il p.s. dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge