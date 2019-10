Una cabina di regia con tutti i Consorzi di tutela delle indicazioni geografiche tipiche e i soggetti istituzionali interessati per monitorare la questione Dazi e salvaguardare gli accordi commerciali in via di definizione con Cina, Nuova Zelanda, America del Sud e altri paesi esteri.

È questa la decisione presa oggi a Roma durante l’incontro al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Lo rende noto il Consorzio per la tutela del pecorino romano che ha partecipato al vertice con i rappresentanti delle principali categorie di settore, i rappresentanti dell’ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) e quelli del Ministero per lo sviluppo economico.

Un prossimo incontro è stato fissato per il 20 novembre a Washington, con ICE e rappresentanti diplomatici italiani. Le associazioni hanno chiesto di ipotizzare interventi compensativi dell’Ue e maggiore attenzione delle istituzioni sulla promozione e tutela delle indicazioni geografiche negli Accordi di libero scambio.