“Siamo in fase di definizione per l’ulteriore istituzione di un’area marina protetta che è quella di Capo Spartivento nel Comune di Domus De Maria”.

Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Difesa dell’Ambiente, Gianni Lampis a margine della presentazione degli eventi organizzati in occasione della settimana nazionale della Protezione civile. L’esponente della Giunta Solinas ha risposto alle domande dei giornalisti in merito alla stanziamento da parte della Regione di 120mila euro per le aeree marine protette.

“È un piccolo contributo per supportare l’attività di gestione e il funzionamento delle aeree marine protette”, ha precisato.