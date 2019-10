Incidente stradale questa mattina sull’asse mediano di scorrimento.

Un uomo moldavo 42enne alla guida di una Mercedes, proveniente da viale Marconi, si è immesso nell’asse mediano direzione Sestu scontrandosi, per cause in fase di accertamento, con una Fiat Tipo condotta da un uomo 49enne di Cagliari. A seguito dell’urto tra le due auto, si è verificato un tamponamento a catena dove rimaneva coinvolto anche un terzo veicolo, una Toyota Yaris condotta da una donna quartese di 46 anni.

Il passeggero della Mercedes è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al PS dell’ospedale ss.Trinità con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge