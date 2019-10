Arresto ad Sogaer, Gip: “Prestanomi società destinate al crac”

Gravi indizi di colpevolezza sul fallimento di nove società, mentre sulla decima le indagini sono ancora in corso. Il Gip del Tribunale di Cagliari, Giampaolo Casula, motiva in 163 pagine l’ordine di custodia cautelare in carcere nei confronti di Alberto Scanu, amministratore delegato di Sogaer e già presidente di Confindustria Sardegna.

“L’ispettorato di vigilanza della Banca d’Italia – scrive il Gip nella misura in merito alla presunta bancarotta della Polsan srl – aveva rilevato che la posizione creditoria vantata dal Banco di Sardegna e dalle sue controllate nei confronti del Gruppo Scanu fosse stata caratterizzata da ‘eccessiva tolleranza e scarsa trasparenza’ e mantenuta tra gli ‘incagli’ ‘ancorché da tempo in palese stato di insolvenza irreversibile'”.

La Polsan è poi fallita con un passivo di 10.683.640 euro. Quanto alle altre società, la Procura contesta i crac della Sant’Elena srl Casa di Cura privata in liquidazione per un totale di 9.310.289 euro; della Immobiliare Casa di Cura Sant’Elena srl per 16.084,827; Compagnia immobiliare Sardegna per 8.226.829 euro; la San Pantaleo srl per 2.058.682; la Sofinda srl per oltre 816mila euro; la Sancenter srl per circa 349mila euro; la Sansucchi srl per 3.250.000 euro; la Società farmaceutica mediterranea srl per 8.236.128 euro. Il Pm – precisa l’ordinanza del Gip – sta indagando ancora sul fallimento della Sgi Settimo Scral, dichiarato nel 2016 con debiti per 1.295.910 euro.

“Lo stato di insolvenza del Gruppo Scanu – scrive il giudice, ipotizzando sia il rischio di inquinamento probatorio che quello di reiterazione dei reati – risaliva al 2002. E’ stata ampiamente dimostrata la consuetudine con la quale Alberto e Laura Scanu si sono avvalsi di prestanome per la gestione di alcune società che vengono condotte al fallimento”.