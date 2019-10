Era in sella alla sua moto insieme a un gruppo di amici, tutti appassionati della due ruote, quando un’auto è sbucata da una strada laterale centrandolo in pieno.

Tragedia questa sera a Nuoro: un 58enne di Sassari ha perso la vita. L’incidente è avvenuto poco prima delle 20. La vittima si trovava nella zona industriale di Pratosardo e insieme ad altri due amici stava facendo un giro in moto. Da una strada limitrofa è sbucata una Alfa Romeo Giulietta condotta da un 30enne di Orune che, per cause non accertate, ha urtato frontalmente la moto con in sella il 58enne, mentre gli altri due centauri sono riusciti a schivarla.

L’impatto è stato violento, il motociclista è stato sbalzato dalla due ruote e dopo un volo di alcuni metri è finito sull’asfalto.

Sul posto sono subito arrivati i medici del 118, la polizia e i carabinieri. Il ferito è stato trasportato in ospedale, ma dopo qualche ora è deceduto.