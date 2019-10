A Bari Sardo (NU), nel pomeriggio di ieri, le urla di due uomini spezzano il calmo silenzio delle vie cittadine.

Un quarantacinquenne C.G. di Bari Sardo ha incontrato L.A. di qualche anno più giovane, suo paesano e presunto rivale in amore.

Da qua in poi l’accesa lite che sarebbe scoppiata per motivi sentimentali a causa di una donna contesa. In un primo momento la minaccia con un martello per poi passare ad un grosso coltello da cucina con cui colpiva L.A. con un fendente alla coscia: le conseguenze non sono state più gravi perché la vittima è riuscita ad evitare un secondo fendente più letale.

Immediato e tempestivo l’intervento dei Carabinieri del Comando Stazione di Bari Sardo che dopo un intensa attività ricostruivano quanto accaduto ed assicuravano alla giustizia C.G. per tentato omicidio. L.A. visitato d’urgenza presso il pronto soccorso dell’ospedale civile di Lanusei riceveva una prognosi di 30 giorni.