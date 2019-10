“La Giunta Delunas ha deliberato uno stanziamento, destinato al settore ambientale per la manutenzione delle aree retrodemaniali del Poetto”. Inizia così il comunicato stampa da parte della Giunta del sindaco di Quartu Sant’Elena Stefano Delunas, che annuncia un nuovo look per il lungomare Poetto.

“L’intervento è finalizzato al ripristino delle condizioni igienico sanitarie e di decoro, affinché sia garantita la fruibilità delle stesse aree da parte della cittadinanza e di tutti gli utenti che non solo in estate si riversano in una zona dall’altissimo valore paesaggistico-ambientale – continua il comunicato – Il servizio non include tutte le aree della spiaggia del Poetto. Gli atti vandalici e di incendio subiti all’interno di queste aree hanno causato una situazione di degrado che non è più sostenibile, anche perché aggravata dalla presenza di rifiuti urbani che rendono le stesse poco fruibili”.

“È un Poetto in pieno restyling – spiega il primo cittadino di Quartu – Dopo l’annuncio di qualche giorno fa, relativamente all’intervento da quasi 700mila euro per l’illuminazione di tutto il lungomare, ecco ora la pulizia del terreno e il rifacimento delle staccionate, senza dimenticare la bonifica delle aree comunali dove sono stati bruciati i vecchi chioschi. Altri servizi per la città che faranno felici anche gli operai del Verde. E così ridiamo decoro al nostro Poetto che, incastonato tra mare, stagno e montagna, rappresenta una splendida vetrina per la città di Quartu, in piena coerenza con il programma di mandato, il cui obiettivo finale è la realizzazione della Quartu città turistica”.