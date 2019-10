Appuntamento con la graffiante, sottile e intelligente comicità di Teresa Mannino, il prossimo 28 marzo a Cagliari, dove l’attrice siciliana porterà in scena all’Auditorium del Conservatorio, per l’organizzazione della cooperativa Vox Day, il suo spettacolo “Sento la Terra girare”, scritto con Giovanna Donini.

La prevendita dei biglietti prende il via già questo lunedì, 14 ottobre.

In “Sento la terra girare”, che ha debuttato a gennaio dell’anno scorso, Teresa Mannino racconta con il suo inconfondibile tocco ironico, attento, disincantato e mai banale, la disattenzione e l’indifferenza di noi uomini nei confronti del nostro pianeta.

“Leggo che le cose stanno cambiando in modo radicale e velocissimo, gli animali si estinguono a un ritmo allarmante, come quando sono spariti i dinosauri 66 milioni di anni fa. Nel mare ci sono più bottiglie di plastica che pesci, sulle spiagge più tamarri che paguri. Leggo che non c’è più acqua da bere e aria da respirare”, scrive l’attrice nelle sue note di regia.

“Fuori dall’armadio scopro che il mondo va a rotoli, rotoli di carta igienica. Allora, cerco delle strategie: non uso più rotoli, di nessun tipo, chiudo l’acqua mentre mi insapono, tengo spente le luci dell’albero di Natale, vendo la macchina e faccio l’orto sul balcone. Ma ciò non migliora la situazione del pianeta. Decido di richiudermi nell’armadio, ma l’armadio non è più lo stesso, dentro quell’armadio sento la Terra girare”.