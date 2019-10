Oltre alla capitale Budapest, in Ungheria l’opposizione per la prima volta unita ha vinto le elezioni amministrative anche in 11 dei 23 capoluoghi in palio, strappandone nove al partito populista Fidesz del premier Viktor Orban. E’ il quadro che emerge alla pubblicazione, sul sito dell’Ufficio elettorale nazionale, dei risultati definitivi della tornata svoltasi ieri.

Orban ha ammesso la sconfitta ma ha sottolineato che il suo partito conserva la maggioranza nel Paese. Il sito fornisce i risultati di 11 mila seggi elettorali.

Il candidato dei Verdi nella capitale e vincitore delle primarie fra partiti di opposizione, Gergely Karacsony, ha ottenuto il 50,86% dei voti battendo il sindaco uscente ed esponente di Fidesz, Istvan Tarlos, fermatosi al 44,10%. Karacsony ha vinto in 14 dei 23 distretti di Budapest grazie a desistenze delle altre formazioni tra cui quella di estrema destra Jobbik.