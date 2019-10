Anche dopo lo spoglio del 72% schede, il partito di destra Pis del leader Jaroslaw Kaczynski si conferma con la maggioranza assoluta alla Camera e con dati per il Senato che tendono a un esito analogo anche se mancano conferme ufficiali. E’ quanto emerge da un resoconto dell’agenzia polacca Pap sui risultati parziali delle elezioni politiche in Polonia svoltesi ieri.

Dai dati diffusi dalla Commissione elettorale nazionale emerge che il partito “Diritto e Giustizia” (Pis) sta ottenendo il 46% dei voti, due punti in più rispetto alla previsione degli exit-poll, con un balzo di otto sul risultato delle precedenti elezioni. Il principale gruppo di opposizione, Coalizione civica, sta raccogliendo il 25%, due punti in meno rispetto alle rilevazioni di ieri sera e uno in più sul 2015. “Sinistra” si conferma al 12% (+4 rispetto alla precedente tornata) come anche, al 7%, i nuovi nazionalisti di estrema destra di Confederazione mentre il blocco ruralista di Coalizione Polacca sta raccogliendo il 9%.