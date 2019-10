La Sardegna sta vivendo giornate anticicloniche, caratterizzate da stabilità atmosferica e temperature superiori alle medie stagionali. Non parliamo di sole perché nel corso delle ultime 24 ore gli alti tassi di umidità relativa hanno dato luogo a locali banchi di nebbia e banchi di nubi basse. Li abbiamo visti lungo le coste, nelle grandi piane ed anche nelle valli interne.

La situazione sta per cambiare, un cambiamento che verrà da ovest e che attraverserà rapidamente la nostra regione durante le prossime 24 ore. Martedì ci aspetta una giornata estremamente variabile, localmente perturbata sui settori occidentali laddove ci aspettiamo le precipitazioni più consistenti. Attenzione, perché non mancherà occasione per qualche temporale con annessi intensi rovesci. I fenomeni riusciranno a sconfinare verso l’interno dell’Isola e localmente sulle coste orientali, soprattutto lungo la fascia settentrionale. La ventilazione sarà occidentale e le temperature caleranno.

Ma come detto si tratterà di un rapido transito perturbato, difatti già mercoledì osserveremo un generale miglioramento. Tornerà un po’ d’Alta Pressione, ma stavolta si tratterà più che altro di un intervallo tra una perturbazione e una successiva. Osservando i modelli matematici di previsione pare che sul finire della settimana, ancor più a inizio della prossima, possa manifestarsi un cambiamento ben più marcato e duraturo. Ma avremo modo di riparlarne.

In collaborazione con Meteo Sardegna