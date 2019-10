Calcio: nuovo stadio Cagliari, delibera attesa in Consiglio

“Nuovo stadio? È l’occasione anche per riqualificare una parte importante della città. Speriamo di portare la delibera nei prossimi giorni in consiglio comunale affinché si possa cominciare la fase di progettazione”.

Così il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu a proposito della definizione degli ultimi dettagli dell’iter per la realizzazione del nuovo stadio. “Noi siamo pronti – ha detto il presidente del Cagliari Tommaso Giulini – siamo in attesa”. Proprio in questi giorni è in commissione urbanistica il piano per il riassetto della zona intorno al nuovo impianto sportivo.