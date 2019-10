Io Bimbo è la più grande catena italiana di distribuzione specializzata di prodotti per le mamme in attesa e i bimbi in crescita nel settore dell’infanzia da zero a otto anni.

Fondata da alcuni imprenditori professionisti del settore, opera sotto forma di cooperativa e si avvale di un network di 50 negozi dislocati su tutto il territorio nazionale. Il gruppo, oltre a distribuire gli articoli dei migliori brand presenti sul mercato, dal 2006 propone un’ampia offerta di prodotti con il proprio marchio “Io bimbo”. Ogni linea è stata studiata e sviluppata per seguire in maniera attenta e completa il percorso di crescita e benessere del bambino.

Il marchio Io Bimbo in Sardegna è affidato e valorizzato dalla Baby Gross Srl, società nata nel 1996 con un unico negozio presso Nuoro e poi da pochi anni dopo ha iniziato la sua espansione in tutto il territorio regionale fino ad arrivare al 2010 anno in cui ha aperto il nono negozio. In Sardegna, allo stato attuale è presente nelle città di Cagliari (con tre store), Carbonia, Oristano, Nuoro, Tortolì, Olbia e Sassari. Per un totale di nove negozi.

Tra pochi giorni, uno di questi nove store, lo Store sito in viale Elmas a Cagliari, chiuderà per trasferirsi nel polo commerciale di Sestu, nella Ex SS131 Km 10,800 in Località Scala Sa Perda (fronte Corte del Sole).

Lo Store Sestu avrà un design tutto nuovo e molto accogliente. L’apertura è fissata per Giovedì 17 Ottobre 2019, con orario continuato, dalle 9:00 alle 20:00. Una struttura nuova di zecca, quindi, pensata per accogliere al meglio i bimbi, le mamme ed i papà, che ci scelgono per i loro acquisti. Lo store potrà contare su una Grande esposizione (1100mq), nella quale si possono trovare tutti gli articoli utili dalla nascita fino agli otto anni: Abbigliamento, Calzature, Sistemi Modulari, Passeggini, Seggiolini Auto, Seggioloni Pappa, Lettini, Bagnetti, Intimo, Pigiami, Cosmesi (mamma e bimbo), Accessori Casa e Sicurezza, Giocattoli, Alimentari, Pannolini, Elettrici e Piccoli Elettrodomestici, Articoli Gravidanza. Lo store osserverà tutti i giorni l’orario continuato dalle 9:00 alle 20:00. La quotidianità dello store sarà spesso arricchita da eventi, corsi per i genitori e tanto altro.

Nel giorno dell’inaugurazione, Giovedì 17 Ottobre, abbiamo pensato anche a premiare tanti di voi, infatti, per i primi tre clienti che effettueranno una spesa di almeno 10€, regaleremo un Buono Spesa del valore di 100€, dal quarto al ventesimo cliente che effettuerà una spesa di almeno 10€, regaleremo un Buono Spesa del valore di 20€.

Quindi, segna la data, Giovedì 17 Ottobre hai un appuntamento da non perdere!