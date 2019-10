La settimana che va da lunedì 14 a domenica 20 Ottobre 2019 si presenterà piuttosto impegnativa per i Segni d’Aria. Chi sta facendo progetti a lungo termine o coloro che hanno iniziato da poco una relazione possono sperare in un lieto fine. Anche per i single ci saranno belle sorprese, e anche se nel lavoro ci saranno tensioni nel weekend tutto tornerà tranquillo. Settimana importante per l’amore per i Segni d’Acqua, che saranno più attenti ai desideri del partner e cercheranno di soddisfarli. Nuove frequentazioni per i single e soddisfazioni inaspettate nella sfera lavorativa, anche se bisognerà fare attenzione agli impegni da affrontare. Inizio settimana ricco di tensioni per i Segni di Terra, a causa di alcune incomprensioni con il partner. Ci saranno scenate di gelosia che potranno mettere in crisi le relazioni. Durante la settimana non ci saranno complicazioni sul lavoro e gli eventi saranno favorevoli alle collaborazioni. I Segni di Fuoco avranno a che fare con delle vicende sentimentali particolari, alcuni dovranno accettare qualche compromesso per mantenere la serenità familiare, mentre i single potranno fare incontri fortunati. Piccole insoddisfazioni nell’ambito professionale causeranno qualche cedimento, tuttavia reagirete e vi adatterete alle situazioni. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: anche se il lavoro non vi darà molti pensieri, a farvi preoccupare saranno invece le vicende sentimentali. Alcuni ariete dovranno accettare qualche compromesso per mantenere la serenità familiare, anche se in realtà vorrebbero lasciar perdere tutto. Settimana positiva per i single, alcuni incontri potrebbero essere molto fortunati!

Lavoro: con Marte opposto al segno potranno esserci insoddisfazioni nell’ambito professionale. Dovrete continuare ad avere fiducia in voi stessi e credere fermamente nelle vostre capacità, presto qualcosa potrebbe cambiare. Nel weekend troverete la tranquillità e vi adatterete alle situazioni.

Toro

Amore: l’inizio settimana potrebbe essere carico di tensioni a causa di alcune incomprensioni con il partner. I nati del segno potrebbero farsi sopraffare dalla gelosia e mettere in crisi le relazioni. I dubbi proseguiranno fino a fine settimana, tuttavia sarete meno assillanti. Chi è single e ha chiuso da poco una relazione troverà più tempo da dedicare agli amici.

Lavoro: Questa settimana non ci saranno complicazioni sul lavoro. Gli eventi saranno favorevoli alle collaborazioni e i colleghi cercheranno di conquistare la vostra fiducia e stima. La vostra tenacia nel condurre trattative e progetti sarà di esempio per molti.

Gemelli

Amore: la settimana annuncia slanci di grande passione per i Gemelli e anche gli incontri che a prima vista sembrano insignificanti potrebbero regalare emozioni intense. Buon momento per i single, che non dovranno fare altro che cogliere il momento giusto. Il periodo è anche favorevole per le coppie che vogliono fare il grande passo.

Lavoro: i nati del segno trascorreranno una settimana positiva dal punto di vista lavorativo. Chi sta aspettando una bella notizia sarà soddisfatto, mentre chi è in attesa di firmare contratti e accordi importanti dovrà superare qualche piccolo ostacolo. Ad ogni modo, tutto andrà come previsto.

Cancro

Amore: l’amore questa settimana sarà predominante per il Cancro, anche se nella vita privata ci saranno parecchie trasformazioni. I nati del segno saranno più attenti ai desideri del partner e cercheranno di soddisfarli. I single dovranno dedicare più tempo agli amici più cari ma al contempo non sottrarsi alle frequentazioni.

Lavoro: in questa settimana la sfera lavorativa vi darà soddisfazioni inaspettate e molti si accorgeranno di ciò che sapere fare. Tuttavia, dovrete prestare attenzione a sobbarcarvi solo degli impegni che siete sicuri di poter rispettare, per evitare di non poter esaudire ulteriori lavori a cui non potrete far fronte per mancanza di tempo.

Leone

Amore: questa settimana potreste avere dei litigi con il partner riguardo a delle questioni molto delicate. Farete meglio a spiegare cosa vi preoccupa per evitare che la situazione possa degenerare. Alcuni single stanno vivendo un periodo di forti emozioni e quindi i giudizi sulle persone sono influenzati dagli stati d’animo.

Lavoro: sul fronte lavorativo potrebbe esserci imprevisti che impediranno di proseguire verso i progetti desiderati. Sicuramente non sarà facile raggiungere determinati traguardi, ma potrete contare su qualche colpo di fortuna che renderà il percorso meno difficile.

Vergine

Amore: la settimana porterà belle novità in ambito amoroso per molti della Vergine. Chi è già in coppia sarà portato a prendere delle decisioni importanti come convivenza o matrimonio, chi è già sposato potrà decidere di allargare la famiglia. I single avranno bisogno di divertirsi e nel fine settimana potranno trovare le persone giuste per farlo.

Lavoro: la sfera lavorativa procede a gonfie vele, tuttavia dovrete avere ancora un po’ di pazienza prima di raccogliere i frutti desiderati. Ovviamente non mancherà un po’ di ansia, soprattutto se avete investito del denaro, ma dovrete cercate di controllarla ed evitare di lasciare prendere dall’impulsività.

Bilancia

Amore: questa settimana Venere sarà dalla vostra parte e sarà meno difficile gestire l’ambito sentimentale. Molti bilancia stanno facendo progetti a lungo termine, ma anche coloro che hanno iniziato da poco una relazione possono sperare in un lieto fine. Ci saranno belle sorprese anche per i single, che potranno trovare l’anima gemella.

Lavoro: è in arrivo una settimana pesante per molti del segno, con la Luna opposta il nervosismo sarà praticamente quasi sempre presente. Le giornate migliori saranno mercoledì e giovedì, quando riuscirete a portare avanti situazioni e progetti già iniziati. Tutto si sistemerà comunque nel weekend e alcuni problemi potrebbero risolversi definitivamente.

Scorpione

Amore: Venere sul vostro segno zodiacale vi darà maggiore carica. Questa settimana saranno favorite le coppie giovani o che si sono formate da poco. Se vi siete separati da qualche tempo e di recente avete fatto nuovi incontri, vi renderete conto di come è difficile portare avanti una storia, ma per chi è single non ci saranno problemi.

Lavoro: durante la settimana potreste riuscire a concludere dei buoni accordi, anche se dovrete sopportare un po’ di stress a causa dei troppi impegni. Cercate di tenere a bada l’umore e concentrate le vostre energie su ciò che dovete fare, evitando di fare mosse troppo affrettate.

Sagittario

Amore: in quest’ultimo periodo vi siete chiusi in voi stessi e questa settimana sarà quella propizia per allargare il vostro giro di amici e conoscere persone nuove. Chi è in coppia potrà vivere momenti di grande complicità, mentre i single potranno dedicarsi alle loro passioni, fra cui anche quella di vivere flirt e avventure.

Lavoro: settimana piena di insidie nella sfera lavorativa. Fra i colleghi potrebbe esserci qualcuno pronto a remare contro di voi per raggiungere obiettivi ambiziosi. Non fidatevi quindi di chi vi dice di aiutarvi senza volere nulla in cambio e state molto attenti.

Capricorno

Amore: questa settimana non siate troppo chiusi nei rapporti con gli altri, ma cercate di confidarvi, specialmente se avete davanti delle persone dolci e propense al dialogo. Se siete in coppia apritevi con il partner, ma se siete single dovrete capire se la persona che avete davanti è affidabile. Tastate il terreno prima di confidare i vostri segreti.

Lavoro: una consistente entrata economica vi permetterà di affrontare più serenamente alcune spese nel lungo periodo. Tutto procede senza intoppi sul lavoro e potrete anche programmare ulteriori uscite per la casa, per la famiglia e per altre esigenze personali.

Acquario

Amore: alcune relazioni amorose potrebbero essere piene di conflitti e questa settimana molti nodi potranno venire al pettine. Per voi sarà necessario avere molta pazienza, ma qualcuno potrebbe diventare ancora più intollerante del solito e mettere a rischio la stabilità del vostro rapporto d’amore. I single potranno fare incontri interessanti.

Lavoro: se avete in ballo delle trattative importanti, cercate di rimandare, questo non è un momento molto proficuo. Gli imprevisti potranno rallentare alcuni progetti, tuttavia nel fine settimana potrebbero esserci delle novità che cambieranno il corso delle cose.

Pesci

Amore: per i nati del segno questa settimana sarà particolarmente positiva. La sfera sentimentale va molto meglio e gli amori che sembravano svanire sono ancora in corso, per la felicità delle tante coppie che si vogliono bene. Per i single potranno esserci delle sorprese molto belle, sia in amore che nel lavoro.

Lavoro: in questa settimana potrebbero nascere scontri con i colleghi per motivi futili, basterà non agitarsi per portare l’armonia. Tuttavia, siete molto stanchi e probabilmente un periodo di pausa dal lavoro potrebbe aiutarvi e farvi vedere le cose da un altro punto di vista, sicuramente più ottimista.