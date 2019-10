Incidente stradale questa sera nel Largo Gennari.

Per cause ancora in fase di accertamento una betoniera guidata da un 66enne di Sestu e una Fiat 500 condotta da una 33enne di Monserrato si sono scontrate mentre percorrevano il Largo Gennari.

A seguito dell’urto la 500 è stata trascinata per alcuni metri e la sua conducente è stata soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Marino con assegnato codice giallo.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.