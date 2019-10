Dopo le dimissioni di Alberto Scanu da amministratore delegato di Sogaer in seguito all’ arresto per bancarotta, il consiglio di amministrazione della Sogaer, la società di gestione dell’aeroporto di Cagliari, ha nominato come nuovo Ad l’attuale presidente Gabor Pinna.

La scelta del CdA e dell’azionista di maggioranza, la Camera di Commercio di Cagliari rappresentata da Maurizio De Pascale, è ricaduta su Pinna in quanto “manager di provata esperienza e affidabilità e quindi in grado di garantire al meglio la continuità aziendale e conseguire gli obiettivi di crescita e sviluppo perseguiti negli ultimi anni da Sogaer, si legge in una nota della società.