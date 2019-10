Due dei 148 tecnici assunti a livello nazionale saranno assegnati alla Motorizzazione civile di Nuoro: cesseranno così le criticità dovute alla carenza di organico negli uffici del capoluogo barbaricino bloccati da mesi. Ne dà notizia il senatore del M5s Emiliano Fenu, che sta seguendo la vertenza con il collega Alberto Manca. Quanto ai funzionari amministrativi, il ministero, spiega il parlamentare sardo, è pronto al reclutamento di almeno una unità a valere sulle vecchie graduatorie a scorrimento.

E lo stesso ministero è intenzionato a procedere con un bando per la mobilità. Nel frattempo, l’amministratore straordinario della Provincia di Nuoro, Costantino Tidu, su richiesta del Mit, ha concesso la proroga a due dipendenti dell’ente attualmente in comando presso la Motorizzazione. Le novità sono state annunciate dallo stesso Fenu in occasione di un incontro nella sede della Provincia, presenta anche la consigliera regionale Elena Fancello.

“La situazione resta critica e c’è la necessità di tenere viva l’attenzione sul tema degli organici – sottolinea il senatore 5s – Quanto è emerso oggi dalla riunione verrà riportato alla direzione generale del ministero dei Trasporti. Da parte nostra – assicura – e ci adopereremo per ottenere un incontro direttamente con il ministro”.