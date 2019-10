“Lidl ha diffuso il richiamo di quattro lotti di latte parzialmente scremato pastorizzato omogeneizzato Milbona per una non conformità microbiologica rilevata durante test in autocontrollo”. Questo è l’avviso che si legge in una nota nel sito dello Sportello dei Diritti di questa mattina.

“Chi avesse già acquistato il latte” evidenzia Giovanni D’agata, presidente dello Sportello dei Diritti, “non deve consumarlo ma restituire il prodotto nel punto vendita per il rimborso, anche senza presentazione dello scontrino”.

Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 1 litro con le date di scadenza 14/10/2019, 15/10/2019, 18/10/2019 e 20/10/2019. Il latte richiamato è stato prodotto per Lidl da Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co nello stabilimento di Münsterstraße 31, a Everswinkel, Renania Settentrionale-Vestfalia, in Germania.