“Aiutateci, siamo senza luce”. È l’appello esasperato arrivatoci in Redazione questa mattina, da parte di alcuni cittadini che abitano in via Seruci, a Cagliari.

“Questa situazione va avanti da tre giorni” si lamenta uno degli abitanti della zona. “Le strade sono completamente buie, il Comune dovrebbe intervenire al più presto”.

Il video: