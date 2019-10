Enrica Bianco è morta per cause naturali, stroncata da un arresto cardiaco. Lo conferma l’esito dell’autopsia effettuata dal medico legale Francesco Serra sul corpo della parrucchiera 29enne di Castelsardo (Sassari), deceduta la notte fra sabato e domenica scorsi al termine di una festa di matrimonio in discoteca.

Il risultato dell’esame è stato consegnato al magistrato della Procura di Sassari, che ha poi deciso di restituire la salma alla famiglia. I funerali della giovane donna si svolgeranno domani.