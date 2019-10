E’ sempre in coma farmacologico, ma non più in pericolo di vita, il ragazzo di 17 anni di Siniscola (Nuoro) operato nella notte tra domenica e lunedì all’ospedale San Francesco di Nuoro dopo essere stato colpito con una bottigliata in testa, durante una festa di paese, da un 30enne che è già stato identificato dagli agenti del Commissariato di Polizia di Siniscola e dai colleghi della Squadra mobile di Nuoro che indagano sull’accaduto.

L’aggressore sarà interrogato nelle prossime ore. Per la sua identificazione sono state decisive le testimonianze delle persone che hanno assistito alla scena, che si è svolta verso le 2 di domenica notte, in via Nuoro vicino al Municipio, e le immagini registrate da alcune telecamere della zona. Nei confronti dell’aggressore potrebbero scattare presto provvedimenti.