Si stringono i tempi per il piano di riorganizzazione aziendale di Abbanoa, come richiesto dall’assemblea dei soci nel giorno in cui è stato approvato il bilancio di esercizio 2018, con il voto di astensione della Regione.

Domani, 16 ottobre, è previsto un primo faccia a faccia tra i vertici del gestore idrico e l’assessore regionale dei Lavori Pubblici Roberto Frongia che ha incontrato i rappresentanti delle segreterie regionali di Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uiltec-Uil che avevano sollecitato l’intervento della Regione. In particolare i sindacati sono preoccupati per “la situazione di grave disagio vissuta dai lavoratori che registra un ulteriore peggioramento per via delle dichiarazioni della Giunta regionale sul futuro della società”.

L’assessore ha posto l’accento sulle risorse umane, definite elemento indispensabile per l’esistenza ed il successo della Società. La Regione, ha detto, “si attende che i dipendenti, ad ogni livello, collaborino a creare nell’azienda un clima di reciproco rispetto della dignità di ciascuno”. Infine i cittadini, destinatari del servizio, le famiglie e le imprese sarde: “La Regione ritiene urgente la necessità di migliorare la capacità di ascoltare gli utenti e di far nascere una sensibilità nuova verso le loro esigenze”, ha concluso Frongia.