Rinviata a domani, mercoledì 16 ottobre, l’attesa riunione al Teatro Lirico di Cagliari per eleggere il quinto componente del Consiglio di indirizzo. Solo uno slittamento di 24 ore, preventivamente comunicato ai membri dell’organismo di vertice, per un accavallamento di impegni.

Il Cdi dovrà valutare le candidature, circa una ventina, pervenute in via Sant’Alenixedda per completare il Consiglio. Solo quando sarà nella pienezza delle sue funzioni, potrà cominciate l’esame delle trentatré candidature arrivate per la sostituzione del soprintendente uscente Claudio Orazi.

Fermo restando che il Cdi potrà anche fare la sua scelta senza pescare da quella lista.