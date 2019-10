Otto depositi di rottami ispezionati, 153 persone identificate, 25 controlli complessivi effettuati sia lungo la linea ferroviaria che lungo le strade. È il bilancio dell’attività svolta dagli agenti della Polizia ferroviaria impegnati negli ultimi due giorni nell’operazione ‘Oro rosso’, mirata a prevenire e contrastare i furti di rame che spesso coinvolgono le reti ferroviarie.

Ben 34 gli agenti del compartimento Polfer della Sardegna impegnati nelle varie ispezioni e controlli in tutto il territorio regionale. Sotto i riflettori sono finiti in primo luogo otto rottamai, aree di smaltimento e commercio di rifiuti metallici, ma l’attività si è anche spostata su strada e lungo le ferrovia per contrastare i furti e allo stesso tempo controllare sia i titolari dei depositi che commerciano il metallo, sia i trasportatori e i comuni cittadini che utilizzano le varie aree per lo smaltimento.

Gli agenti, nel corso di tutta l’attività, hanno riscontrato solo una irregolarità ed elevato un sanzione amministrativa.