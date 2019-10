Un autobus di linea con a bordo molti passeggeri è finito contro un albero a Roma. E’ accaduto poco dopo le 9 su via Cassia, all’incrocio con via Oriolo.

E’ di quattordici feriti il bilancio dell’incidente avvenuto stamattina su via Cassia a Roma, dove un bus è finito contro un albero. Sono stati trasportati in vari ospedali dal 118. Tre pazienti in codice giallo e uno in rosso al Policlinico Gemelli; uno in codice giallo e due in rosso al Villa San Pietro; uno in codice giallo ed uno in rosso al San Filippo Neri. Un ferito in codice rosso è stato invece trasportato al Sant’Andrea mentre uno in codice giallo al Santo Spirito. Due persone in codice giallo sono state portate al Fatebenefratelli all’Isola Tiberina, un altro paziente, sempre in codice giallo all’Umberto I.

Tante le chiamate da parte di passanti e passeggeri arrivate al Nue 112 che ha attivato 118, vigili del fuoco e polizia locale.

Sul posto diverse pattuglie della polizia locale del Gruppo Cassia. Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente e se ci siano altri veicoli coinvolti.