Burattini, pupazzi e marionette che arrivano da Grecia, Regno Unito, Francia, Cina, Perù e Italia. E che raccontano sentimenti, storie e riflessioni sulla contemporaneità. È la seconda edizione di Anima if, festival internazionale di teatro e di figura ideato e organizzato da Is Mascareddas. Tutto questo tra Cagliari e Nuoro: dal 18 al 20 ottobre al Teatro Eliseo, in Barbagia dal 21 al 26 al Teatro Massimo del capoluogo. La manifestazione fa parte della rete 10 nodi-festival d’autunno ed è realizzata in partnership con Sardegna Teatro.

“Un festival – ha detto Tonino Murru di Is Mascareddas – che cerca di portare anche quest’anno i migliori spettacoli”. Si comincia il 18 ottobre con “Areste Paganós e la farina del diavolo”, proprio di Is Mascareddas. E si continua con le marionette da polso quelle animate da Laura Bartolomei (La capra ballerina Puppet Theatre) in “Dorme”. C’è anche “Storie da Vinci”, una lettura teatrale delle Favole di Leonardo da Vinci, interpretate e animate da Donatella Pau. Domenica tocca al teatro d’ombre di Drew Colby in scena alle 20.30 con “My shadow and me”.

Il festival si sposta mercoledì 23 ottobre al Teatro Massimo di Cagliari. “Non degli ospiti qualsiasi – osserva il direttore di Sardegna Teatro Massimo Mancini – Is Mascareddas è garanzia di altissima qualità”. Si parte con “Storie da Vinci” di Is Mascareddas e alle 20.30 con il “Cinema in silhouette” di Drew Colby. La seconda giornata di festival, giovedì 24 ottobre, si apre, alle 19, con lo spettacolo vincitore del Progetto Cantiere, “Flirt” di Silvia Torri. Alle 20.30 la compagnia peruviana Hugo e Inès mette in scena, in “Desde el Azul”. Venerdì 25 ottobre protagonisti sono i burattini di Yeung Fai, ultimo membro di una dinastia cinese di burattinai. Il festival si chiude alle 20.30 con i greci Merlin Puppet Theatre. Con i pupazzi e il teatro d’ombre di “Clown’s House”.