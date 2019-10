E’ uscito dal coma il 17enne di Siniscola colpito da una bottigliata in testa da un altro giovane del posto, al culmine di un diverbio avvenuto domenica notte nella via Nuoro, mentre nel paese baroniese erano in corso i festeggiamenti delle Grazie.

Il ragazzo, che la notte dell’aggressione ha subito un delicato intervento chirurgico all’ospedale San Francesco di Nuoro, si trova ora ricoverato nel reparto di Neurochirurgia del nosocomio barbaricino e per i medici che lo hanno seguito è ormai fuori pericolo. Intanto gli agenti del commissariato di Siniscola e della Squadra Mobile di Nuoro hanno già identificato il presunto aggressore, un 30enne del posto formalmente indagato, e aspettano che il ragazzo si rimetta completamente per poter sentire anche il suo racconto, fondamentale per indagini.

Il 30enne – che deve essere ancora sentito dagli inquirenti – è stato identificato grazie alle testimonianze degli altri giovani presenti sulla scena dell’aggressione e alle telecamere posizionate in alcuni edifici della zona.