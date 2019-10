“E’ necessario un netto cambio di rotta da parte della Giunta regionale per quanto concerne la programmazione e lo sviluppo dell’agricoltura”. Non solo: serve “un nuovo modello di relazioni tra l’assessorato dell’Agricoltura e le organizzazioni agricole”. Lo chiede il sistema delle imprese aderenti ad Agrinsieme (Cia, Confagricoltura, Copagri, Agci, Confcooperative Legacoop).

“A distanza di alcuni mesi dall’insediamento della Giunta, non abbiamo ancora ravvisato una linea strategica e gli obiettivi che il governo regionale intende perseguire ai fini della tutela e sviluppo dell’agricoltura sarda – osservano – Il confronto tra le organizzazioni agricole riconosciute e presenti al Tavolo Verde e la nuova assessora dell’Agricoltura non hanno sinora consentito di comprendere con quali idee e quali strumenti si intende intervenire nel settore per affrontare le emergenze e costruire una prospettiva che restituisca competitività all’agricoltura sarda”.

Per questo motivo Agrinsieme sollecita la convocazione di un tavolo di confronto con il presidente Cristian Solinas per discutere della situazione del comparto agricolo Sardo.