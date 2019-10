L’Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna ha approvato altri 33 elenchi contenenti le richieste per il bonus idrico integrativo 2017 trasmessi dalle amministrazioni comunali. Gli elenchi, che si aggiungono ai 288 (provenienti da altrettanti Comuni) approvati nei mesi scorsi, saranno trasmessi ad Abbanoa cui spetta il compito di erogare, nella prima bolletta utile, l’agevolazione destinata ai nuclei familiari con reddito ISEE fino ai 20 mila euro.

“L’iter istruttorio delle richieste è in via di conclusione – chiariscono dagli uffici dell’Egas – restano ancora alcune amministrazioni comunali per le quali si è in attesa delle integrazioni documentali richieste”.