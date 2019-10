La carenza di medici specialisti ortopedici all’ospedale Sirai di Carbonia sarà compensata grazie a personale del Cto di Iglesias.

“Si tratta di una soluzione temporanea, un compromesso che consentirà di mantenere ortopedia operativa nei presidi di Carbonia e Iglesias, senza interruzioni”, ha spiegato l’assessore della Sanità Mario Nieddu commentando la decisione dell’Azienda per la tutela della Salute. “Il territorio – ha precisato l’esponente della Giunta Solinas – paga ancora una volta decisioni prese dalla precedente gestione di Ats, a cui si aggiungono i problemi relativi alla cronica carenza di specialisti nell’Isola. Siamo già al lavoro con la struttura commissariale per una soluzione e siamo fiduciosi che ciò possa avvenire in tempi rapidi”.

Inevitabile la contrazione degli orari per mantenere operativi i servizi nei due presidi. “Ringrazio – ha concluso Nieddu – il personale medico in servizio. La copertura dei turni nei due ospedali rappresenta sicuramente un sacrificio per i medici e un disagio per i cittadini, ma dimostra che si sta agendo con responsabilità. Non esiste un disegno, né una volontà politica rivolta a privare il Sulcis-Iglesiente dei servizi. Al contrario, stiamo lavorando per porre rimedio agli squilibri di una gestione che ha guardato solo ai conti, trascurando completamente i bisogni del territorio”.