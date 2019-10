Si chiama Healthy Color il nuovo Food Corner del rapper multiplatino Sfera Ebbasta e del calciatore di Serie A Andrea Petagna. Sfera, dopo gli ultimi successi discografici e un tour europeo che l’ha visto protagonista si sta lanciando in una nuova avventura nella veste di giudice di X Factor. Petagna, attaccante della Spal ha siglato il suo record personale di gol fatti nella passata stagione. Amici nella vita e ora soci nel lavoro hanno varato questo locale nel centro di Milano, proprio dove via della Moscova incontra Largo La Foppa, che ha aperto il 16 ottobre. Healthy Color è 100% alcol free ed eco-friendly. Una curiosità decisamente color: il nome di ogni poke deriva dal colore del suo riso.

Healthy Color è soprattutto un modo di concepire e vedere il mondo, sano e a colori. Healthy Color significa rispetto non solo nei confronti del proprio corpo ma principalmente verso il pianeta. Salute, Ecologia e Sostenibilità sono alcuni dei valori chiave che guidano il processo di ogni singola preparazione del nuovo Healthy Food Corner. Stare bene con sè stessi è prima di tutto quello che serve per stare bene con gli altri e con l’ambiente. “In una società sempre di corsa nutrirsi in modo corretto non è mai facile e scontato. Da sportivi e amanti della forma fisica Healthy Color nasce proprio dalla volontà di proporre una valida alternativa nello scenario dei corner food attraverso una proposta che sia il più possibile equilibrata e salutare” dichiarano Sfera Ebbasta ed Andrea Petagna. Prendersi cura di sè stessi e volersi bene sono atti di fondamentale importanza che dipendono anche dalle nostre scelte alimentari quotidiane in quanto Il cibo è vita ed energia”

Nel menù c’è scelta dai coloratissimi poke hawaiani alle açai bowl, dalle tartare di pesce e di carne agli avocado ripieni, sino alle insalate e alla nuovissima tendenza degli smoothie bowl ai pancake. Il design degli interni, ad opera del duo di street artist italiani Motorefisico, incarna in pieno lo spirito del locale: colore, luce, ordine.