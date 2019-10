La commissione Trasporti del Consiglio regionale viene rinviata due volte in un giorno e l’opposizione insorge. Convocata alle 10 ma aperta alle 10.20, poi aggiornata alle 10.40, alla fine la seduta del parlamentino è slittata alle 13.

“Il tutto a causa delle ripetute e perduranti assenze dei consiglieri della maggioranza che non ne garantiscono il numero legale”, fa notare Roberto Deriu (Pd). In segno di protesta il consigliere nuorese e il collega di partito Valter Piscedda hanno deciso non partecipare alla seduta delle 13, peraltro ancora in corso. Deriu parla anche di “atteggiamento grave ed irresponsabile, che nel caso di specie diventa anche sgarbo politico, in quanto la seduta odierna era stata chiesta dal gruppo di minoranza del M5S, per trattare sui disservizi nei trasporti pubblici del sassarese”.

Infatti la capogruppo Desirè Manca non è certo rimasta a guardare: “Quanto accaduto oggi è l’ennesimo episodio che dimostra la mancanza di rispetto per i cittadini sardi e di menefreghismo generalizzato da parte di questa Giunta. Trovo vergognoso e irrispettoso nei confronti di tutti i cittadini e, in questo caso in particolare di tutto il Nord Ovest della Sardegna, il comportamento tenuto da chi sta governando la Regione”.