Nuovo Sit-in in Sardegna di solidarietà verso ciò che sta succedendo in questi giorni in Catalogna. Lo hanno annunciato Caminera Noa e Liberu in due note distinte. “Domani venerdì 18 Ottobre tutta la Catalunya si fermerà per la vaga general (sciopero generale) chiamato dai sindacati e rilanciato da tutto il movimento democratico catalano” ha scritto Caminera Noa, in un comunicato.

Il Tribunale Supremo spagnolo ha infatti condannato gli ex rappresentanti del governo catalano per l’organizzazione del referendum sull’indipendenza del 1 ottobre 2017. “Gli imputati – scrive Liberu – in carcere preventivo già da più di due anni, sono stati condannati a pene pesantissime che arrivano fino a 13 anni di prigione, per un totale complessivo di quasi un secolo. La loro unica colpa è stata quella di avere dato la parola al popolo catalano, chiedendo il loro parere sul diritto all’autodeterminazione nel nome dei principi democratici di cui tutti si riempiono la bocca”.

“Chiediamo – è l’appello delle due associazioni politiche – a tutti i cittadini di reagire a questa ondata repressiva, scendendo in piazza per esprimere solidarietà ai prigionieri e a tutto il popolo catalano, per rivendicare il diritto di tutti i popoli a perseguire liberamente la propria autodeterminazione”.

Di seguito, il calendario con gli appuntamenti in Sardegna:

Oristano – venerdì 18 ottobre, fronte Prefettura dalle ore 10 alle 11.

Nuoro – venerdì 18 ottobre, fronte Prefettura dalle ore 17 alle 18.

Sassari – venerdì 18 ottobre, piazza Azuni dalle ore 18,30 alle 19,30.

Cagliari – venerdì 18 ottobre, fronte Prefettura dalle ore 10 alle 11.