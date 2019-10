A San Gavino Monreale un 51enne, iniziali P.M., è stato arrestato per coltivazione e spaccio di droga.

L’uomo da diversi giorni era controllato dai carabinieri: a seguito di una perquisizione nella sua abitazione, in località Ronigo, è stato trovato in possesso di circa 600 grammi di marijuana confezionata in due buste, insieme a un bilancino di precisione.

L’uomo è ora in attesa dell’udienza di convalida.