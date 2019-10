Nel quadro delle numerose iniziative, a vari livelli, collegate alla “Settimana nazionale della Protezione Civile” promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Dipartimento della Protezione Civile, la prefettura di Oristano ha organizzato una serie di eventi volti a sensibilizzare l’opinione pubblica, in particolare i giovani, sui temi della protezione civile, della resilienza e a diffondere la conoscenza delle capacità di intervento del Servizio nazionale di protezione civile e le sue articolazioni.

Per questo motivo è stato organizzato un’incontro con i ragazzi dell’istituto scolastico Mossa volto ed illustrare i capisaldi del Sistema nazionale di Protezione Civile, presentarne i principi ed i principali dispositivi. Il Comando provinciale del Vigili del fuoco è stato inoltre incaricato di condurre una esercitazione con i ragazzi del Mossa insieme a Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Capitaneria di porto per la ricerca di una persona scomparsa secondo il piano prefettizio .

La prefettura ha inoltre organizzato un’incontro con i sindaci della provincia di Oristano per discutere le tematiche relative alla ricerca persone scomparse, rischio incendi, idrogeologico ed idraulico in vista anche dell’aggioirnamento delle pianificazioni provinciali ed al fine di raccogliere imput e suggerimenti per migliorare il coordinamento dei diversi modelli di intervento.