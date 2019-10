I Carabinieri di Tortolì hanno individuato l’abitazione in uso ad un 40enne che aveva messo a dimora circa 20 piante di marijuana servite da tubi per l’irrigazione e innaffiatoi, tutto l’occorrente per il confezionamento della sostanza stupefacente ed infine una foto-trappola per catturare le immagini di eventuali visitatori indesiderati.

Per questo motivo il 40enne, disoccupato, del posto è stato denunciato in stato di libertà per coltivazione illegale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.