Voleva andare in carcere e alla fine ha trovato il modo di essere accontentato: ha chiesto ai carabinieri di Bonorva, intervenuti in un’abitazione di Thiesi in cui era in corso una lite tra familiari conviventi che lo vedeva tra i protagonisti, di poter scontare la sua pena dietro le sbarre, “come un delinquente vero, e non a casa”.

Per rendere ancora più chiaro il concetto, si è scagliato contro uno dei militari intervenuti e l’ha colpito con calci e pugni, provocandogli contusioni e tumefazioni guaribili in quindici giorni. Baingio Piga, già sottoposto alla misura preventiva della sorveglianza speciale, è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e trasferito nel carcere sassarese di Bancali.