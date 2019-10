Il Comune di Sennori ha acquistato un nuovo macchinario per l’aspirazione dei rifiuti urbani, che sarà utilizzato quotidianamente nelle vie del centro storico in abbinamento al tradizionale spazzamento manuale. L’aspiratore è un “Glutton”, moderno e silenzioso macchinario alimentato da batterie ricaricabili e dotato di un bidone carrellato da 240 litri di volume, in grado di funzionare fino a 14 ore consecutive.

È stato affidato alla Sceas, la società che gestisce il servizio di nettezza urbana a Sennori. Grazie a un tubo di 125 millimetri di diametro può aspirare cartacce, foglie, mozziconi, sacchetti, deiezioni canine, bottiglie, e ogni altro rifiuto di piccole dimensioni e di peso contenuto. I rifiuti risucchiati sono nebulizzati per prevenire incendi e cattivi odori, e l’aria in uscita è accuratamente filtrata.

“Abbiamo voluto ascoltare i cittadini del centro storico che chiedevano più pulizia, soprattutto nelle zone con ciottolato o lastre di trachite, dove è più facile che la sporcizia e rifiuti si accumulino, e dove risulta più difficile rimuoverli con il normale spazzamento manuale – spiega l’assessora all’Ambiente, Antonella Piana – Il nuovo macchinario sarà utilizzato in aggiunta alla normale pulizia manuale che viene già svolta quotidianamente al centro del paese”.