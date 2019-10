Un investimento da 3milioni e 300mila euro per rifare le reti idriche in diverse zone di Sassari – da Baddi Manna a Monte Rosello, da Santa Maria di Pisa a Latte Dolce, da Carbonazzi a Luna e Sole, da Funtanazza a viale Porto Torres – per un totale di tredici chilometri di nuove condotte e migliaia di allacci alle utenze, con l’obiettivo di migliorare il servizio grazie a una maggiore pressione e una migliore qualità dell’acqua. È il piano di interventi annunciato da Abbanoa, il cui avvio è previsto per i prossimi giorni.

I lavori interesseranno le condotte di distribuzione primaria lungo l’asse tra viale San Francesco, via Adelasia e via Luna e Sole. Complessivamente i tratti di strada coinvolti saranno una sessantina. “È un ulteriore tassello del corposo piano di investimenti che stiamo portando avanti a tappe forzate in tutta la Sardegna”, fa sapere la società che gestisci i servizi idrici nell’isola. L’appalto è stato affidato alla sarda Inco. Gli interventi sono stati stabiliti in base alle criticità evidenziate dai tecnici negli ultimi anni e all’entità delle perdite e dei costi di produzione di acqua dispersa, all’incidenza delle rotture e dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria, della vetustà e delle caratteristiche dei materiali esistenti.

“Il sistema di infrastrutture idrauliche che ci siamo trovati a gestire in città perdeva 22mila litri d’acqua al minuto, e questo ha richiesto un’imponente mole di investimenti, senza eguali in altre città sarde”, sostiene Abbanoa. Sono stati considerati prioritari gli interventi di sostituzione delle vecchie condotte con quelle in ghisa sferoidale, che garantisce la migliore tenuta. Le reti saranno dotate di pozzetti di scarico e sfiati, saracinesche di intercettazione, allacci nuovi alle utenze fino al rifacimento delle nicchie di collegamento all’esterno delle proprietà private. Le nuove infrastrutture saranno tutte georeferenziate per una migliore gestione e una precisa individuazione una volta reinterrate.