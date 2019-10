Il senatore nuorese M5s Emiliano Fenu è stato nominato anche capogruppo della commissione Finanze e eletto tesoriere del gruppo del Movimento Cinquestelle a Palazzo Madama.

“Per me è una grande soddisfazione ma allo stesso tempo una nuova responsabilità. Cercherò di affrontare questo percorso con il solito impegno nel corso di una legislatura che si annuncia piena di sfide – ha detto Fen – Continuerò ad adoperarmi sia per il mio territorio, la Sardegna e il Nuorese in particolare, ma anche nelle tante vertenze aperte a livello nazionale che riguardano ovviamente la nostra Isola”.