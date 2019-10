“Abbiamo apprezzato una dichiarazione di metodo, nel senso del paragmatismo: il ministro ha annunciato di voler visitare tutte le regioni e acquisire in quella sede contezza di quali siano le principali tematiche aperte. Noi come Regioni abbiamo sottoposto temi di carattere generale che vanno dal trasporto pubblico locale alle esigenze di rivedere questioni come l’urbanistica, il materiale rotabile, gli investimenti in ferrovie e la continuità territoriale”.

Lo ha detto il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, al termine della riunione della Conferenza delle Regioni che ha visto la partecipazione della ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli.

Sul fronte specifico della Sardegna, ha aggiunto rispondendo alle domande dei giornalisti, “ci sono due grandi temi: la continuità territoriale marittima e aerea e il gap infrastrutturale che purtroppo ci divide dal resto delle regioni d’Italia, ambito che necessita di investimenti forti, sia sul settore ferroviario che sul tpl”.