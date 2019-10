Strana Officina live a Cagliari, il 16 novembre al Fabrik

La Strana Officina annuncia una serie di date nei club italiani per l’autunno 2019, dopo l’uscita dell’album “Law of the Jungle”, la band promuoverà il singolo “Guerra Triste” (Jolly Roger 2019) in versione Cd ed Lp con tiratura limitata contenente “Guerra Triste”, “Il Buio Dentro”, un live bootleg ed altri brani da collezionisti.

Le date autunnali prevedono una scaletta speciale interamente dedicata ai trent’anni dall’uscita di “Rock’n’Roll Prisoners” , infatti il tour è dedicato a questa ricorrenza.

Torna quindi ad esibirsi dal vivo una delle band leggendarie del panorama heavy metal italiano, tra i primi a usare testi in madre-lingua saranno in tour a partire dall’8 novembre.

Ecco le date:8 Novembre Firenze – Florence Tattoo Convention

9 Novembre Paderno Dugnano (MI) – Loud & Proud Festival

10 Novembre Roma – Let It Beer

16 Novembre Cagliari – Fabrik

22 Novembre Livorno – The Cage Theatre

23 Novembre Verona – The Factory

29 Novembre “Secret Show” TBA

30 Novembre xxTBCxx