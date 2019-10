“Abbiamo preferito aspettare qualche giorno prima di commentare le risultanze del nostro evento fondativo, tenutosi a Roma il 14 settembre scorso di fronte ad una platea numerosissima ed entusiasta”…”aAdesso, svanite le emozioni del momento, è più facile ragionare insieme in maniera pacata e possiamo dirvi che il lancio di Vox è stato un successo che è andato oltre le nostre più rosee previsioni”, afferma Diego Fusaro, fondatore del Movimento Vox.

“Abbiamo fatto confluire nella capitale tante donne e tanti uomini che avevano perso fiducia nella politica e si sentivano storditi dalla improvvisa fine del governo “gialloverde”, con annessa “normalizzazione” dei partiti sedicenti populisti Lega e M5S, non potevamo permettere che milioni di italiani si ritrovassero improvvisamente privi di rappresentanza, costretti a scegliere fra due contenitori diversi nella forma ma uguali nella sostanza che rispondono agli stessi centri di potere”, prosegue la nota.

“Siamo il solo partito sovranista e socialista, che si identifica appieno nella Costituzione e nell’idea di una piena democrazia socialisteggiante, il nostro è un contenitore limpido, chiaro e mai ambiguo”..”Un movimento composto da uomini che credono nella forza del pensiero che si fa azione, fatto da iscritti e militanti culturalmente formati e pronti a rigettare in radice l’epoca triste e fallimentare del leaderismo e del personalismo applicato in politica”, incalza Fusaro.

“Il nostro è il primo partito ideologico finita l’era post-ideologica, cosa significa tutto questo? Significa servire una idea di Uomo e di società e non i desideri di singoli leader, significa non cambiare all’improvviso strada per tutelare interessi contingenti, significa dare a chiunque la possibilità di scalare un partito che – finita la delicata fase di avvio – sarà sempre aperto, plurale, democratico, inclusivo e meritocratico”…”Il 24 novembre a Milano si terrà il nostro secondo grande evento, poi raggiungeremo tutte le restanti regioni d’Italia con il nostro “treno antiglobalista”, supportati dalla passione e dalla competenza dei nostri iscritti e militanti già dislocati sull’intero territorio nazionale, da Bolzano a Trapani.